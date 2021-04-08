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ФХР пожелала здоровья капитану «Авангарда» Емелину

15:59
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Федерация хоккея России (ФХР) в своем официальном Twitter пожелала здоровья защитнику и капитану «Авангарда» Алексею Емелину.

«Алексей Емелин, защитник национальной сборной и чемпион мира 2012 года, сегодня находится в больнице в тяжелом состоянии. Желаем Алексею здоровья и скорейшего возвращения на лед. Держись», — говорится в сообщении.

3 апреля в сети появилась информация о том, что 34-летний хоккеист обратился в больницу с высокой температурой после окончания первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса». Ему был поставлен диагноз «токсический шок печени». Ранее в МВД Татарстана сообщили, что в анализах Емелина обнаружены наркотические вещества. 8 апреля стало известно, что врачи НИИ имени Склифосовского не нашли наркотиков в крови защитника.

Счет в финальной серии Восточной конференции — 2-1 в пользу омского клуба. Четвертый матч противостояния «Ак Барс» — «Авангард» состоится завтра, 9 апреля, в подмосковной Балашихе.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/russiahockey/status/1380138455972380672

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