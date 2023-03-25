Легенда «Салавата Юлаева» Григоренко назвал причины вылета уфимцев в первом раунде плей-офф
Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко в интервью «СЭ» прокомментировал вылет уфимцев в первом раунде Кубка Гагарина от «Адмирала» (2-4).
— В чем причины провала «Салавата Юлаева»?
— Я не увидел настроя у ребят в шестом матче. С таким подходом не выигрывают в плей-офф.
— Как команда может выйти без настроя на матч, в котором все может решиться и после которого они могут вылететь?
— Непонятно, как такое может быть, это необъяснимо. У меня у самого было много таких решающих матчей, но мы всегда бились. Да, иногда проигрывали, но в борьбе не уступали. Нас тоже много критиковали, когда мы играли, но критика шла нам на пользу, мы ее воспринимали, потому что сами понимали, что и как. Но я думаю, что и нынешние ребята понимают, что они натворили — проиграли в первом раунде «Адмиралу». Но приморцы в этом сезоне хорошо выглядят, они у многих лидеров отбирали очки, команда очень боевая. Они в каждой игре бились, цеплялись за каждую шайбу, поэтому и прошли дальше.
«Салават Юлаев» не смог пройти во второй раунд Кубка Гагарина впервые с сезона-2016/17.
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Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
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|
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СКА - Торпедо
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|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
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|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
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|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
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Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
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|17:00
|
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