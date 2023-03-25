Николишин — о тренерской карьере: «Гнилые ребята отвалились, потому что хоккей невозможно обмануть»
Знаменитый хоккеист, чемпион мира Андрей Николишин, которому 23 марта исполнилось 50 лет, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о коротком периоде работы главным тренером в «Тракторе» и «Амуре».
— Тренерская карьера была недолгой. После увольнения из «Трактора» в 2015 году я в том же сезоне уехал в Хабаровск. И в «Амуре» после окончания чемпионата я из новостей узнал, что меня уволили. Точнее — что не продлили контракт.
В Челябинске руководство посчитало, что я перегрузил команду на сборах. Думаю, отчасти это было правдой, я наделал ошибок — вины с себя не снимаю. Но у меня не было тренера по физподготовке — мне его просто не дали. Не дали подписать ни помощника, ни тренера вратарей. Как я потом узнал, в клубе сделали все, чтобы меня там не было. После того сезона я сказал, что мне неинтересно работать в КХЛ. У людей нет задачи строить команду, только — освоить бюджет и набить карманы. То, как дали работать Андрюхе Разину в Череповце или Игорю Ларионову в «Торпедо» — нонсенс. Такого в клубах КХЛ почти не бывает. Когда такие условия создают — хочется работать, творить. Все остальное — это не работа, не созидание, а непрекращающаяся борьба с руководством.
Почему иностранным тренерам у нас полегче — потому что отношение к ним другое. Их не трогают. А нашего можно пинать, бить. Я согласен, что перегрузил «Трактор». Если бы я проводил предсезонку сейчас, сделал бы по-другому. Но мы вернули тогда команду в нормальное физическое состояние. Однако палки в колеса мне продолжили вставлять, лезть в команду, разваливать коллектив. И потом гнилых ребят, через которых они заходили, убрали из команды. Гнилые отвалились, потому что хоккей невозможно обмануть. Спустя несколько лет после работы мне не стыдно смотреть ребятам в глаза. Я никого не обманывал. Если кого-то критиковал, то всегда обоснованно.
Если позовут тренером в КХЛ — не пойду, хоть и очень хочу быть тренером, мне нравится этим заниматься: творить, создавать.
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|35
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|Счет в серии
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
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|
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Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
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|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Автомобилист - Металлург
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|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
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|25.03
|17:00
|
ЦСКА – Локомотив
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