Клубы КХЛ тратят почти 12 миллиардов рублей на зарплаты хоккеистов

Как стало известно «СЭ», суммарно клубы КХЛ тратят 11 миллиардов и 885 миллионов рублей на зарплаты хоккеистов. Речь идет только об окладах игроков, бонусы в сумму не включены.

На «Востоке» траты почти на миллиард больше: 6 миллиардов и 435 миллионов рублей против 5 миллиардов и 450 миллионов на «Западе».