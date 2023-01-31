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Сегодня, 16:00

Клубы КХЛ тратят почти 12 миллиардов рублей на зарплаты хоккеистов

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Арена КХЛ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», суммарно клубы КХЛ тратят 11 миллиардов и 885 миллионов рублей на зарплаты хоккеистов. Речь идет только об окладах игроков, бонусы в сумму не включены.

На «Востоке» траты почти на миллиард больше: 6 миллиардов и 435 миллионов рублей против 5 миллиардов и 450 миллионов на «Западе».

Игорь Есмантович, Роман Ротенберг и&nbsp;Александр Крылов. Богатые vs бедные. В современной КХЛ результат не всегда определяет бюджет

Хоккей
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Западная конференция И В П О
1 СКА 58 43 15 91
2 Торпедо 57 37 20 78
3 Локомотив 58 34 24 76
4 ЦСКА 56 35 21 76
5 Динамо М 57 33 24 75
6 Витязь 57 29 28 66
7 Динамо Мн 58 23 35 59
8 Спартак 57 25 32 58
9 Северсталь 57 23 34 58
10 Куньлунь 58 20 38 45
11 Сочи 55 6 49 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 58 35 23 75
2 Ак Барс 57 32 25 73
3 Автомобилист 56 32 24 72
4 Металлург 56 30 26 70
5 Авангард 56 32 24 69
6 Сал. Юлаев 57 30 27 69
7 Адмирал 57 29 28 65
8 Нефтехимик 57 26 31 57
9 Барыс 59 25 34 57
10 Амур 56 25 31 57
11 Трактор 57 23 34 54
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31.01 17:00
Трактор – Динамо М
 - : -
31.01 19:00
Нефтехимик – Автомобилист
 - : -
31.01 19:00
Северсталь – Металлург
 - : -
31.01 19:30
Спартак – Сочи
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