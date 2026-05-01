«Ак Барс» — «Металлург»: смотреть онлайн трансляцию матча полуфинала Кубка Гагарина

«Ак Барс» и «Металлург» сыграют в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина 1 мая

«Ак Барс» и «Металлург» сыграют в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина в пятницу, 1 мая. Начало игры на льду «Татнефть Арены» в Казани — в 15.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», телеканалы «Матч ТВ», «КХЛ Prime», сайт matchtv.ru и официальный сайт лиги. Игры «Ак Барса» в КХЛ жителям Казани также можно смотреть на канале «ТНВ Татарстан», игры «Металлурга» для жителей Магнитогорска доступны на канале «ТВ-ИН».

Отслеживать ключевые события и результат игры «Ак Барс» — «Металлург» можно в матч-центре нашего сайта.

Счет в серии — 2-1 в пользу «Ак Барса». Казанцы выиграли первый и третий матчи (5:2, 4:1), магнитогорцы — второй (4:2).

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