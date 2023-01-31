Восемь клубов КХЛ тратят на зарплаты игрокам минимально разрешенную сумму

Как стало известно «СЭ», восемь клубов КХЛ (пять — в Западной конференции, три — в Восточной) расходуют на зарплаты игроков минимально разрешенную сумму в 315 миллионов рублей или сумму, близкую к ней (в пределах 20 миллионов).

К ним относятся «Северсталь», «Торпедо», минское «Динамо», «Витязь», «Сочи», «Амур», «Адмирал» и «Нефтехимик».