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Сегодня, 14:43

Кадейкин: «Сейчас, по сути дела, вся жизнь в Telegram»

Алина Савинова
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Форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал о своем отношении к социальным сетям.

«Нет, меня нигде нет. Почему я там должен быть? С болельщиками я могу и так общаться. Я никому в интервью не отказываю. На все вопросы, которые мне задают, нахожу ответы. Социальные сети подразумевают то, что ты показываешь свою личную жизнь, это более открытое общение. Мне это не надо. У всех своя позиция. Если ребята готовы делиться моментами своей жизни с большим кругом людей, то это нормально. Но мне комфортно общаться с небольшим кругом», — приводит Sport24 слова Кадейкина.

Также он ответил на вопрос, где узнает новости.

«В Telegram. Сейчас, по сути дела, все в Telegram. Помню, когда он только стал заходить, Антон Белов мне сказал, что вся жизнь в Telegram. У меня его на тот момент не было, потом скачал. Для новостей, мнений это самый удобный формат», — добавил хоккеист.

29-летний форвард выступает за «Салават Юлаев» с 2018 года. В текущем сезоне он набрал 34 (13+21) очка в КХЛ. Ранее Кадейкин выступал за СКА, «Локомотив» и «Атлант».

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-01-31-kadeykin-vsya-zhizn-v-telegrame-slezhu-za-veshchami-kotoryye-proiskhodyat-za-oknom
Александр Кадейкин
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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