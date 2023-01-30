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Сегодня, 14:35

Егор Яковлев: «С Рябыкиным до драк не доходило»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Дмитрий Рябыкин.
Фото ХК «Металлург»

Капитан «Магнитки» Егор Яковлев в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с тренером защитников команды Дмитрием Рябыкиным.

— Говорят, что у защитников не сложились отношения с Дмитрием Рябыкиным. Это правда?

— Нет, у нас обычные рабочие отношения.

— Но я слышал, что у вас там чуть ли не до драк доходило.

— Не знаю, при мне не было.

— Но недовольство ведь было какое-то, может быть, период адаптации?

— Новая метла всегда метет по-новому. У кого-то сразу получается новые требования принять, у кого-то чуть попозже.

— Не считаете ли вы, что этот спад связан с тем, что вы, защитники, не можете понять, что хочет Рябыкин, не слушаете его?

— Нет, я думаю, что с этим особо не связано.

Егор Яковлев. «Нам не говорили, что придет Квартальнов». Капитан «Магнитки» — о ситуации в команде

Егор Яковлев (ХК Металлург)
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Дмитрий Рябыкин
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