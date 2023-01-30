Гол Шарова в овертайме принес «Сибири» победу над «Амуром»

«Сибирь» на выезде обыграла «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время в составе гостей отличился Тэйлор Бек. За хозяев гол забил Александр Шаров.

Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий «Сибири» Александр Шаров.

«Сибирь» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков. «Амур» располагается на 10-й строчке с 57 очками.