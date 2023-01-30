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Сегодня, 14:26

Гол Шарова в овертайме принес «Сибири» победу над «Амуром»

Мария Гусева
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«Сибирь» на выезде обыграла «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время в составе гостей отличился Тэйлор Бек. За хозяев гол забил Александр Шаров.

Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий «Сибири» Александр Шаров.

«Сибирь» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков. «Амур» располагается на 10-й строчке с 57 очками.

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КХЛ
ХК Амур
ХК Сибирь
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