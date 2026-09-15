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СКА — Шанхай Дрэгонс: видеообзор матча КХЛ 15 сентября 2026

СКА — «Шанхай Дрэгонс»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев

СКА дома обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 7:2.

В составе армейцев Николай Голдобин набрал 5 (1+4) очков. Скотт Уилсон отметился 3 (2+1) очками, Сергей Плотников — 3 (1+2), Даниил Мироманов сделал две результативные передачи. Еще по шайбе забросили Сергей Сапего, Николай Чебыкин и Данил Аймурзин.

У «Шанхай Дрэгонс» отличились Степан Хрипунов и Дмитрий Яшкин.

СКА набрал 10 очков и занимает второе место в Западной конференции. «Шанхай» с 4 очками располагается на седьмой строчке Запада.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
15 сентября, 19:30. СКА Арена (Санкт-Петербург)
СКА
Шанхай Дрэгонс

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