Брылин — о возможности стать первым российским главным тренером в НХЛ: «Почему нет?»
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин в эксклюзивном интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможности в будущем возглавить команду НХЛ и стать первым российским специалистом на такой должности.
«Сейчас тяжело говорить. Я только начинаю свой путь как главный тренер. Мне самому интересно, получится ли, а там будет видно. Если представится такая возможность и кто-то заинтересуется, то почему нет?» — сказал Брылин «СЭ».
Брылин 14 лет работал в системе «Нью-Джерси». С 2022 по 2026 год он входил в тренерский штаб основной команды «Девилз».
17 июля минское «Динамо» назначило Брылина главным тренером. В августе трехкратный обладатель Кубка Стэнли также возглавил сборную Белоруссии.
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|2
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|18.09
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|Трактор – Спартак
|- : -
|18.09
|17:00
|Металлург Мг – Барыс
|- : -
|18.09
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|Салават Юлаев – Нефтехимик
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|Динамо Мн – Сибирь
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|Локомотив – Авангард
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