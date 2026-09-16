Брылин — о возможности стать первым российским главным тренером в НХЛ: «Почему нет?»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин в эксклюзивном интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможности в будущем возглавить команду НХЛ и стать первым российским специалистом на такой должности.

«Сейчас тяжело говорить. Я только начинаю свой путь как главный тренер. Мне самому интересно, получится ли, а там будет видно. Если представится такая возможность и кто-то заинтересуется, то почему нет?» — сказал Брылин «СЭ».

Брылин 14 лет работал в системе «Нью-Джерси». С 2022 по 2026 год он входил в тренерский штаб основной команды «Девилз».

17 июля минское «Динамо» назначило Брылина главным тренером. В августе трехкратный обладатель Кубка Стэнли также возглавил сборную Белоруссии.