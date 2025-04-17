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Сегодня, 20:53

Тренер «Локомотива» Никитин: «Если объективно, «Авангард» заставил нас провести не лучшую игру»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги четвертого матча серии против «Авангарда» (2:1 ОТ) во втором раунде Кубка Гагарина.

«Молодчики парни, что выиграли. Если объективно, то соперник нас сегодня заставил провести не свою лучшую игру. Это плей-офф, нужно терпеть в таких моментах. Готовимся к следующей игре.

Как бывший хоккеист ты на лавке просто чувствуешь энергетику. Не всегда это заметно по видео. Нейтральные шайбы мы не то что проигрывали, мы их не выигрывали. Это создавало для нас проблемы — приходилось долго отбирать шайбу потом.

Это плей-офф, здесь нужно уметь играть тяжелые матчи. Как и у любого человека в жизни — ты встал с утра, самочувствие не очень хорошее, но ты же дома не остаешься, тебе же на работу. Парни — молодчики, что с этим справились», — сказал Никитин на пресс-конференции.

«Локомотив» ведет в серии со счетом 3-1. Следующий матч пройдет в Ярославле 19 апреля. В случае победы в нем железнодорожники выйдут в полуфинал Кубка Гагарина.

Источник: ХК «Авангард»
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
Кубок Гагарина
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 49 19 102
2 Динамо М 68 42 26 89
3 Спартак 68 39 29 87
4 Динамо Мн 68 39 29 86
5 ЦСКА 68 38 30 85
6 Северсталь 68 41 27 83
7 СКА 68 38 30 82
8 Торпедо 68 31 37 71
9 Куньлунь РС 68 28 40 62
10 Витязь 68 24 44 59
11 Сочи 68 20 48 47
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 68 45 23 96
2 Сал. Юлаев 68 45 23 93
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4 Автомобилист 68 41 27 89
5 Ак Барс 68 42 26 87
6 Авангард 68 41 27 87
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8 Адмирал 68 28 40 69
9 Нефтехимик 68 25 43 67
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11 Амур 68 18 50 44
12 Барыс 68 14 54 35
1/4 финала Счет в серии
Динамо М - Ак Барс
Динамо М - Ак Барс
1 - 2
1. Динамо М - Ак Барс
3 - 5
2. Динамо М - Ак Барс
0 - 2
3. Ак Барс - Динамо М
1 - 3
4. Ак Барс - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Ак Барс
0 - 0
1 - 2
Трактор - Динамо Мн
Трактор - Динамо Мн
2 - 1
1. Трактор - Динамо Мн
4 - 2
2. Трактор - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Трактор
8 - 0
4. Динамо Мн - Трактор
0 - 0
5. Трактор - Динамо Мн
0 - 0
2 - 1
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
3 - 1
1. Локомотив - Авангард
1 - 4
2. Локомотив - Авангард
4 - 1
3. Авангард - Локомотив
2 - 6
4. Авангард - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - Авангард
0 - 0
3 - 1
Сал. Юлаев - Спартак
Сал. Юлаев - Спартак
1 - 2
1. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 1
2. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 5
3. Спартак - Сал. Юлаев
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0 - 0
5. Сал. Юлаев - Спартак
0 - 0
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1/8 финала
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 3
1. Сал. Юлаев - Сибирь
7 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
8 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
5. Сал. Юлаев - Сибирь
5 - 2
6. Сибирь - Сал. Юлаев
5 - 2
7. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
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Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
1. Локомотив - Торпедо
3 - 1
2. Локомотив - Торпедо
2 - 0
3. Торпедо - Локомотив
2 - 4
4. Торпедо - Локомотив
1 - 2
4 - 0
Динамо М - СКА
Динамо М - СКА
4 - 2
1. Динамо М - СКА
3 - 1
2. Динамо М - СКА
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3. СКА - Динамо М
5 - 3
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5. Динамо М - СКА
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Трактор - Адмирал
Трактор - Адмирал
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Спартак - Северсталь
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Динамо Мн - ЦСКА
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