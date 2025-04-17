Гол Радулова в овертайме принес «Локомотиву» победу над «Авангардом»

«Локомотив» на выезде переиграл «Авангард» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 2:1 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Александр Радулов.

В основное время у ярославцев отличился Александр Елесин. Единственная шайба омичей на счету Рида Буше.

«Локомотив» удвоил преимущество в серии до четырех побед — 3-1. Следующий матч пройдет в Ярославле 19 апреля.

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Буше — 4 (бол., Окулов, Шарипзянов), 20:27 — 1:0. Елесин — 1, 25:36 — 1:1. Радулов — 3 (Алексеев, Сергеев), 67:25 — 1:2.

Вратари: Серебряков — Исаев.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 21 (2+5+10+4) — 32 (16+9+4+3).

Судьи: Наумов, Ромасько.

Счет в серии: 1-3

17 апреля. Омск. G-Drive Арена. 12 011 зрителей.