Матч «Спартак» — «Салават Юлаев» посетили рекордные 11 833 зрителя

«Спартак» установил клубный рекорд посещаемости.

Четвертый матч серии второго раунда Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» на арене «Мегаспорт» посетили 11 833 зрителя, сообщила пресс-служба красно-белых.

«Максимальная поддержка «Спартака» в плей-офф, и это новый рекорд посещаемости — как на матчах сезона в Москве, так и на играх «Спартака» в «Мегаспорте», — говорится в сообщении «Спартака».