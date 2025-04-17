Матч «Спартак» — «Салават Юлаев» посетили рекордные 11 833 зрителя
«Спартак» установил клубный рекорд посещаемости.
Четвертый матч серии второго раунда Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» на арене «Мегаспорт» посетили 11 833 зрителя, сообщила пресс-служба красно-белых.
«Максимальная поддержка «Спартака» в плей-офф, и это новый рекорд посещаемости — как на матчах сезона в Москве, так и на играх «Спартака» в «Мегаспорте», — говорится в сообщении «Спартака».
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Динамо М - Ак Барс
|1 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Авангард
|3 - 1
|
Сал. Юлаев - Спартак
|1 - 3
|1/8 финала
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
Результаты / календарь
5.04
6.04
7.04
8.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
|17.04
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|1 : 2 ОТ
|17.04
|19:30
|
Спартак – Сал. Юлаев
|6 : 2
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