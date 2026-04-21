Артюхин назначен генеральным менеджером «Шанхай Дрэгонс»

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин назначен генеральным менеджером «Шанхай Дрэгонс».

Ранее стало известно, что президентом китайского клуба стал экс-форвард национальной команды Илья Ковальчук.

Артюхин в качестве хоккеиста выступал за СКА, ЦСКА, «Атлант» и московское «Динамо». Форвард был участником чемпионата мира-2011 и является чемпионом мира среди молодежных сборных 2003 года.

В НХЛ Артюхин играл за клубы «Тампа-Бэй», «Анахайм» и «Атланта» (сейчас — «Виннипег»). Специалст последние три года работал скаутом «Вегаса».