Щитов: «Хотелось бы, чтобы очки вернулись «Сибири»
Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов считает, что «Сибирь» не сможет добиться отмены решения о снятии четырех очков.
«Хотелось бы, чтобы очки вернулись «Сибири». Электронная система должна все это контролировать. Заявка на матч поступает в ЦИБ, там видно, что у человека есть спортивное гражданство Америки. Лига должна была дать отсечку. В «Сибири» должны были знать о том, что у их хоккеиста американское спортивное гражданство. Отсылки к словам президента России о том, что игроки из-за этого уезжают, неуместны. Хотелось бы, чтобы такая история больше не повторялась. Думаю, шансов у «Сибири» нет. Больше претензий не к лиге, а к руководству «Сибири», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.
Ранее с «Сибири» сняли 4 очка из-за нарушения регламента по числу легионеров. В качестве четвертого иностранца на лед выходил защитник Федор Гордеев, имеющий спортивное гражданство США.
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