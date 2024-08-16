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Сегодня, 22:34

Загребин: «Очень рад, что дебютировал за «Салават Юлаев»

Сергей Разин
корреспондент
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Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Загребин прокомментировал победу в матче Кубка Республики Башкортостан против «Нефтехимика» (4:2). 19-летний россиянин забросил шайбу в дебютной игре за уфимскую команду.

— Впечатления только положительные, все отлично, — приводит слова Загребина официальный сайт клуба. — Очень рад, что дебютировал за «Салават Юлаев».

— Какие эмоции были, когда выходил на лед «Уфа-Арены»?

— Конечно, немного волновался, но знал, что надо в первой смене сыграть уверенно, не ошибиться, и игра пойдет.

— Ты забросил дебютную шайбу за «Салават». Какие впечатления?

— Даже неожиданно вышло, пока не совсем осознаю, что забил. Максим Великов хорошо вылезал, шайба отскочила, мне оставалось только попасть.

— Играл сегодня под 37-м номером вместо 46-го, под которым выступаешь за «Толпар». Как вам?

— Мне этот номер больше нравится, поэтому его и выбрал. Вообще всю жизнь играл под 38-м номером, но он сейчас занят.

— Хочешь кому-нибудь посвятить этот гол?

— Наверное, посвящу гол маме.

В минувшем сезоне Загребин провел 50 матчей за «Толпар» в МХЛ, в которых набрал 31 (13+18) очко.

Источник: Сайт Салавата Юлаева
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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