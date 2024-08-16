Форвард «Нефтехимика» Хоружев объяснил, как молодому игроку закрепиться в КХЛ

Нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев в интервью «СЭ» прокомментировал шансы на попадание в основной состав команды в сезоне-2024/25.

— Что нужно сделать, чтобы закрепиться на уровне КХЛ?

— Нужно понравиться в игре, соответствовать тактике команды, выполнять установку тренера. Выкладываться на сто процентов — это само собой. Важно именно по тактике влиться по скоростям, тогда все будет хорошо.

— Тактика в КХЛ сложнее, чем в МХЛ или ВХЛ.

— Нюансов чуть побольше. Хоккей — один, играем пять на пять. Есть нюансы, но в целом все нормально.

В минувшем сезоне 21-летний форвард провел 31 матч в регулярном чемпионате МХЛ и набрал 46 (23+23) очков. Также на его счету 4 гола в трех играх плей-ин. В КХЛ Хоружев провел 9 матчей и сделал результативную передачу.