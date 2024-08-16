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Сегодня, 23:13

Кудашов: «Когда Финляндия в хоккее все выигрывает, как их можно обзывать?»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о влиянии финского хоккея на его стиль работы.

«Я у Хейккиля много взял. Не буду скрывать. Это и системность в целом, и какие-то отдельные упражнения. Потом я, конечно, это развивал и привносил свое, но когда Финляндия в хоккее все выигрывает, как их можно обзывать? Тот же Ялонен в сборной очень качественно работал. Конечно, у них есть разные люди, не все — большие тренеры. А канадцы? Кинэн, Морис, Хартли — каждый из них дал толчок нашему хоккею. При чехах был красивый хоккей, потом финны его структурировали. Или посмотрите, как «Флорида» Мориса играла: дисциплинированно, агрессивно, системно. У них очень интересная направленность, любопытное взаимоотношение тренера с игроками, — приводит слова Кудашова Sport24.

Кудашов возглавляет «Динамо» с 2021 года. В минувшем сезоне московская команда дошла до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступила «Трактору» (0-4).

Источник: Sport24
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Алексей Кудашов
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