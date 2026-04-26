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«Локомотив» — «Авангард»: судьи удалили всех игроков, находящихся на льду после массовой драки

Сергей Ярошенко

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» были удалены все игроки, находящиеся на льду.

Инцидент произошел в концовке первого периода встречи, проходящей в Ярославле.

Сразу после гола защитника хозяев Андрея Сергеев форвард Александр Радулов что-то сказал в адрес вратаря «Авангарда» Никиты Серебяркова и началась массовая драка. Судьи выписали по двухминутному штрафу каждому из 10 игроков на площадке.

Ярославский клуб ведет в серии со счетом 1-0.

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«Локомотив» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина

Матч между «Локомотивом» и «Авангардом» прерывался на 20 минут из-за второй массовой драки
Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 25 18 7 38
2 Нефтехимик 25 13 12 29
3 Авангард 22 12 10 26
4 Амур 23 12 11 25
5 Барыс 24 12 12 25
6 Салават Юлаев 24 12 12 25
7 Автомобилист 23 11 12 25
8 Адмирал 23 11 12 25
9 Трактор 24 10 14 24
10 Ак Барс 25 11 14 24
11 Сибирь 25 9 16 22
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 24 17 7 35
2 ЦСКА 23 17 6 35
3 Торпедо НН 22 14 8 31
4 Спартак 24 13 11 30
5 Шанхай Дрэгонс 22 14 8 30
6 Северсталь 24 13 11 28
7 Динамо М 26 10 16 25
8 СКА 22 11 11 23
9 Динамо Мн 23 8 15 22
10 Лада 24 5 19 15
11 Сочи 23 7 16 14
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8.11 10:00 Амур – Барыс 2 : 0
8.11 14:00 Трактор – Автомобилист 2 : 3 Б
8.11 14:00 Нефтехимик – Локомотив 1 : 5
8.11 17:00 Сочи – Динамо Мн - : -
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