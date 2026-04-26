«Локомотив» — «Авангард»: судьи удалили всех игроков, находящихся на льду после массовой драки

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» были удалены все игроки, находящиеся на льду.

Инцидент произошел в концовке первого периода встречи, проходящей в Ярославле.

Сразу после гола защитника хозяев Андрея Сергеев форвард Александр Радулов что-то сказал в адрес вратаря «Авангарда» Никиты Серебяркова и началась массовая драка. Судьи выписали по двухминутному штрафу каждому из 10 игроков на площадке.

Ярославский клуб ведет в серии со счетом 1-0.

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