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Сегодня, 11:32

Де Анджело, Аймурзин и Хмелевский выбраны СМИ на Матч звезд КХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Представители СМИ сделали выбор игроков, которые примут участие в Матче звезд КХЛ.

Дивизион Боброва

Защитник: Энтони Де Анджело (СКА, дебютант);

Нападающие: Дмитрий Бучельников («Витязь», дебютант), Павел Порядин («Спартак», четвертый Матч Звезд).

Дивизион Тарасова

Защитник: Мартин Гернат («Локомотив», второй Матч Звезд);

Нападающие: Данил Аймурзин («Северсталь», дебютант), Руслан Исхаков (ЦСКА, дебютант).

Дивизион Харламова

Нападающие: Александр Кадейкин («Трактор», дебютант), Дмитрий Силантьев («Металлург», дебютант), Дмитрий Яшкин («Ак Барс», третий Матч Звезд).

Дивизион Чернышева

Нападающие: Александр Хмелевский («Салават Юлаев», второй Матч Звезд), Даниил Гутик («Адмирал», второй Матч Звезд), Сергей Широков («Сибирь», четвертый Матч Звезд).

Ранее болельщики выбрали первых игроков на Матч звезд. Шоу пройдет в Новосибирске 8 и 9 февраля.

Тони Деанджело
КХЛ
Александр Хмелевский
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 33 26 7 54
2 Спартак 31 20 11 44
3 Динамо М 31 19 12 41
4 СКА 31 18 13 40
5 ЦСКА 29 15 14 37
6 Торпедо 31 15 16 35
7 Северсталь 30 17 13 34
8 Динамо Мн 31 15 16 34
9 Витязь 31 13 18 29
10 Куньлунь РС 31 12 19 27
11 Сочи 29 11 18 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 31 20 11 44
2 Автомобилист 29 19 10 41
3 Сал. Юлаев 29 19 10 40
4 Ак Барс 29 19 10 39
5 Металлург Мг 32 16 16 34
6 Адмирал 32 14 18 33
7 Нефтехимик 33 12 21 32
8 Авангард 30 13 17 28
9 Сибирь 29 12 17 27
10 Лада 29 11 18 27
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12 Амур 30 6 24 15
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