«Металлург» обменял Башкирова в «Авангард»

Форвард «Металлурга» Данил Башкиров обменян в «Авангард», сообщается на официальном сайте клуба.

В обмен на 23-летнего россиянина магнитогорцы получат денежную компенсацию.

Башкиров перешел в «Металлург» летом 2024 года. В текущем сезоне форвард провел 18 матчей в КХЛ и набрал 4 (2+2) очка.