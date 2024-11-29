«Металлург» обменял Башкирова в «Авангард»
Форвард «Металлурга» Данил Башкиров обменян в «Авангард», сообщается на официальном сайте клуба.
В обмен на 23-летнего россиянина магнитогорцы получат денежную компенсацию.
Башкиров перешел в «Металлург» летом 2024 года. В текущем сезоне форвард провел 18 матчей в КХЛ и набрал 4 (2+2) очка.
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