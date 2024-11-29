Окулов — о результатах ЦСКА: «Надо двигаться и, в первую очередь, найти свою игру»
Нападающий ЦСКА Константин Окулов ответил, является ли столичное «Динамо» удобным соперником для армейцев.
«У нас, к сожалению, тот же «Спартак», на котором три поражения, если не ошибаюсь. Удобно просто играть в эту игру где-то хорошо, где-то плохо. Надо двигаться и, в первую очередь, найти свою игру и показывать ее из игры в игру, а не какими-то, знаете, недельными моментами по паре матчей, а потом опять опускаться в какие-то плохие игры. Это неправильное решение. В первую очередь надо свою игру найти, чтобы она везде была. Тогда любая команда будет как своя», — цитирует Окулова Legalbet.ru
ЦСКА находится на пятом месте в таблице Западной конференции, имея 35 очков. «Динамо» занимает третью строчку с 41 баллом. ЦСКА предстоит сыграть против «Барыса» 1 декабря, а «Динамо» встретится с «Куньлунем» в тот же день.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|33
|26
|7
|54
|2
|Спартак
|31
|20
|11
|44
|3
|Динамо М
|31
|19
|12
|41
|4
|СКА
|31
|18
|13
|40
|5
|ЦСКА
|29
|15
|14
|37
|6
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|7
|Северсталь
|30
|17
|13
|34
|8
|Динамо Мн
|31
|15
|16
|34
|9
|Витязь
|31
|13
|18
|29
|10
|Куньлунь РС
|31
|12
|19
|27
|11
|Сочи
|29
|11
|18
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|31
|20
|11
|44
|2
|Автомобилист
|29
|19
|10
|41
|3
|Сал. Юлаев
|29
|19
|10
|40
|4
|Ак Барс
|29
|19
|10
|39
|5
|Металлург Мг
|32
|16
|16
|34
|6
|Адмирал
|32
|14
|18
|33
|7
|Нефтехимик
|33
|12
|21
|32
|8
|Авангард
|30
|13
|17
|28
|9
|Сибирь
|29
|12
|17
|27
|10
|Лада
|29
|11
|18
|27
|11
|Барыс
|31
|9
|22
|21
|12
|Амур
|30
|6
|24
|15
|29.11
|17:00
|
Металлург Мг – Барыс
|- : -
|29.11
|19:30
|
Куньлунь РС – Лада
|- : -