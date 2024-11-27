Голдобин и Кузнецов сыграют в Матче звезд КХЛ

Нападающие Николай Голдобин («Спартак») и Евгений Кузнецов (СКА) вошли в состав участников FONBET Матча звезд КХЛ по итогам голосования болельщиков.

Также выбраны вратари Максим Дорожко («Витязь»), Даниил Исаев («Локомотив»), Зак Фукале («Трактор»), Денис Костин («Сибирь»), защитники Богдан Конюшков («Торпедо»), Игорь Ожиганов (московское «Динамо»), Егор Яковлев («Металлург»), Тревор Мёрфи («Сибирь»), нападающие Вадим Шипачев (минское «Динамо»), Никита Гусев (московское «Динамо»), Максим Шабанов («Трактор»), Стефан Да Коста («Автомобилист»), Рид Буше («Авангард»), Джошуа Ливо («Салават Юлаев»). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Голосование представителей СМИ начнется 27 ноября, а затем свой выбор сделает КХЛ.

Матч звезд КХЛ пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске 8-9 февраля 2025 года. В 2023 году мероприятие прошло на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.