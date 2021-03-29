ЦСКА победил «Локомотив» в седьмом матче серии плей-офф
ЦСКА победил «Локомотив» в седьмом матче серии полуфинала Западной конференции КХЛ. Московский клуб взял верх со счетом 2:0.
Обе шайбы были заброшены в первом периоде. Отличились защитник Мэтт Робинсон и нападающий Максим Шалунов.
Таким образом, ЦСКА победил в серии со счетом 4-3 и вышел в финал конференции. Соперником красно-синих в следующей стадии станет СКА.
Хоккей. КХЛ
1/2 финала конференций
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Голы: Робинсон — 1 (бол., Слепышев, Сошников), 7:32 — 1:0. Шалунов — 5 (Мамин, Окулов), 12:31 — 2:0.
Вратари: Юханссон — Паскуале (55:24).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 20 (8+12+0) — 24 (9+4+11).
Судьи: Франо, Хрибик.
29 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 5877 зрителей.
Счет в серии: 4-3.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/playoff/
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