Борис Миронов прокомментировал слухи о своем назначении в «Спартак»

Серебряный призер Олимпиады-1998 Борис Миронов прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Спартака».

«Пока по этому поводу у меня разговоров со «Спартаком» не было. Я ни с кем не встречался, не разговаривал, никакой конкретики нет. Я слышал только слухи из прессы, но никто со мной не связывался.

Конечно, я заинтересован в любой работе в клубе КХЛ. Любой специалист заинтересован работать, а не сидеть. Это наша жизнь, мы выросли в хоккее, поэтому хочется хоккеем жить и передать весь накопившийся опыт", — цитирует Миронова ТАСС.

Экс-защитник ЦСКА Миронов в НХЛ выступал за «Виннипег», «Эдмонтон», «Чикаго» и «Рейнджерс». Всего в его активе более 700 матчей в НХЛ. С сезона-2015/2016 был тренером «Красной Армии», с которой в 2017 году выиграл Кубок Харламова. С января 2019 года по август 2020 года входил в тренерский штаб «Нефтехимика».

24 марта «Спартак» объявил о том, что не будет продлевать контракт с Олегом Знарком и тренерским штабом клуба.

В текущем сезоне «Спартак» занял восьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ и проиграл в серии первого раунда плей-офф ЦСКА со счетом 0-4.