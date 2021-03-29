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Стали известны все полуфиналисты Кубка Гагарина

21:44
Кубок Гагарина. Фото photo.khl.ru Плей-офф Кубка Гагарина. Фото «СЭ»
Кубок Гагарина. Фото photo.khl.ru
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ЦСКА стал последним участником полуфинала Кубка Гагарина. Московский клуб победил «Локомотив» в серии плей-офф со счетом 4-3.

Соперником московского клуба в финале Западной конференции станет СКА. Питерский клуб в пяти матчах прошел «Динамо» (4-1).

На Востоке финальную пару конференции составят «Ак Барс» и «Авангард». Казанцы прошли «Салават Юлаев» (4-0), а омичи — «Металлург» (4-2).

Плей-офф Кубка Гагарина. Фото "СЭ"
Плей-офф Кубка Гагарина. Фото «СЭ»

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