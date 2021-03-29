Стали известны все полуфиналисты Кубка Гагарина
21:44
ЦСКА стал последним участником полуфинала Кубка Гагарина. Московский клуб победил «Локомотив» в серии плей-офф со счетом 4-3.
Соперником московского клуба в финале Западной конференции станет СКА. Питерский клуб в пяти матчах прошел «Динамо» (4-1).
На Востоке финальную пару конференции составят «Ак Барс» и «Авангард». Казанцы прошли «Салават Юлаев» (4-0), а омичи — «Металлург» (4-2).
Плей-офф Кубка Гагарина. Фото «СЭ»
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