Михайлов — об отставке Воробьева из ЦСКА: «Логичное решение»

Почетный президент ЦСКА Борис Михайлов в разговоре с «СЭ» отреагировал на увольнение главного тренера армейцев Ильи Воробьева и членов его тренерского штаба.

«Перед тренерским штабом была поставлена задача. Они взялись ее решать. Решили? Нет. Была уверенность, что они пройдут дальше? Нет. Отставка — логичное решение», — сказал Михайлов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Воробьев покинет свой пост, а главным тренером может снова стать Сергей Федоров.

ЦСКА во втором сезоне подряд не сумел выйти во второй раунд Кубка Гагарина. Армейцы заняли пятое место в Западной конференции регулярного чемпионата и уступили минскому «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде плей-офф.