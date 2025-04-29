ЦСКА объявил об увольнении Воробьева и тренерского штаба

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев и члены его штаба покинули клуб, сообщает пресс-служба армейцев.

Клуб позднее объявит о новых кадровых значениях.

«В связи с невыполнением задачи, поставленной перед основной командой ЦСКА на сезон-2024/2025 чемпионата Континентальной хоккейной лиги, принято решение о прекращении сотрудничества с тренерским штабом», — говорится в заявлении клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что Воробьев покинет свой пост, а главным тренером может снова стать Сергей Федоров.

ЦСКА во втором сезоне подряд не сумел выйти во второй раунд Кубка Гагарина. Армейцы заняли пятое место в Западной конференции регулярного чемпионата и уступили минскому «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде плей-офф.