Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

29 апреля, 13:52

ЦСКА объявил об увольнении Воробьева и тренерского штаба

Игнат Заздравин
Корреспондент
(слева направо) Алексей Трощинский, Юрий Бабенко, Илья Воробьев и Александр Попов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев и члены его штаба покинули клуб, сообщает пресс-служба армейцев.

Клуб позднее объявит о новых кадровых значениях.

«В связи с невыполнением задачи, поставленной перед основной командой ЦСКА на сезон-2024/2025 чемпионата Континентальной хоккейной лиги, принято решение о прекращении сотрудничества с тренерским штабом», — говорится в заявлении клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что Воробьев покинет свой пост, а главным тренером может снова стать Сергей Федоров.

ЦСКА во втором сезоне подряд не сумел выйти во второй раунд Кубка Гагарина. Армейцы заняли пятое место в Западной конференции регулярного чемпионата и уступили минскому «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде плей-офф.

Источник: ХК ЦСКА
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Илья Воробьев
Читайте также
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ЦСКА71

    этот не тонет

    02.05.2025

  • Антинато Факуса

    Здравый смысл пришёл, но поздно, надо было в ноябре уже

    30.04.2025

  • Alexey Tarasov

    вадик как агент СМИТ-живёт в своей Матрице:point_up:??и страшно возвращаться в Реальность:point_right::mushroom::mushroom::mushroom::grin::smile::100::metal:

    29.04.2025

  • Спринт

    Забугорная коммерческая Лига НХЛ тут совершенно не к месту, и не причём!

    29.04.2025

  • Спринт

    Гнать нужно не только невнятного чебурашку, но и того , кто приволок этого магнитогорского управдома в ЦСКА.

    29.04.2025

  • Alexey Tarasov

    А есматовичь-остаётся? он типа не в чём не Виноват?он первый должен вылетать :rage:за свои Ошибки:100:

    29.04.2025

  • Alexey Tarasov

    А где взять Нормального,Я честно говоря.НЕ знаю!:face_with_raised_eyebrow:

    29.04.2025

  • Rosinant

    Время хороших событий! Надеюсь придёт достойный тренер и вернёт России нормальный, красивый, искромётный, любимый всеми хоккей, а не этот сегодняшний свинорой в углах площадки:thumbsup::grin:

    29.04.2025

  • Alexey Tarasov

    УВОЛИЛИ-ХОРОШО:wink:.а кто на Замену?не будет новый тренер хуже старого?

    29.04.2025

  • анатолий еремин

    Для Спартака этос одной стороны плохо,несчитал Воробьева сильным тренером, но с другой стороны хорошо. Сильный Цска.это сильная сборная. Я из провинции ,но честно считаю что пока все Московские клубы не будут наверху сильной сборной у нас не будет.

    29.04.2025

  • Андрей Недобрый

    Ничего особенного.Просто очередной маасковский клуб мучают фантомные боли от того что "мыж великая народная команда" и должны регулярно все выигрывать.. Но что то в очередной раз пошло не так и самое простое- это выгнать с позором тренера,он же во всем виноват..

    29.04.2025

  • Андрей Недобрый

    Все правильно.Клуб имеющий самый большой бюджет у КХЛ и не взявший при этом кубок ,должен пинком под зад гнать тренера и брать на следующий год нового. И да-контракт нужно подписывать на один год, чтобы не выплачивать следующему тренеру отступных при увольнениии..

    29.04.2025

  • Исаев-Штирлиц

    только не "профессора"...сразу притащит своего бестолкового сыночка и сделает из ЦСКА Торпедо в его худшем виде

    29.04.2025

  • Исаев-Штирлиц

    Отличная новость!

    29.04.2025

  • gan75

    Ну как обычно, все вопросы вокруг бабок...

    29.04.2025

  • Саша

    Решение об увольнении Воробьева было давно принято. Это можно было понять по последним трансферам, когда взяли в состав непонятно кого. Видимо не было на тот момент предварительной договоренности со сменщиком Воробьева и его оставили до конца сезона. Интересно, кто же, если не Федоров, возглавит клуб.

    29.04.2025

  • hant64

    Воробьёв и на длинном ничего доказать не сможет - бездарь в плане тренерства.

    29.04.2025

  • Заполярье

    Интересно, кого поставят? Лариона или Никиту?! Будем наблюдать...:relieved:

    29.04.2025

  • dinela

    Вот чудаки!Берите Ромку-самодура!Понятно,что попросит много,но зато хоть весело будет!А то Губошлёп весь чемпионат с унылой миной простоял,ни уму ни сердцу!

    29.04.2025

  • 74

    Кого берут то:rofl:

    29.04.2025

  • ну я

    Какая прекрасная новость.

    29.04.2025

  • Galib

    Не зря говорят, что талант отдыхает, может внук?

    29.04.2025

  • Бен Ричардс

    Маленькие хоккейные хитрости на заметку главным тренерам. Чтобы вас никогда не могли уволить с работы в клубе надо, чтобы клуб вам приобрели родственники.

    29.04.2025

  • Sergei

    Наверно это решение напрашивалось, 5 место в регулярном чемпионате на Западе и вылет в первом же раунде плей-офф от Минского Динамо 2:4 серия, особенно последние два матча 0:7 и 2:6 это разгром.

    29.04.2025

  • Звездоносец

    Есмантовича нужно было раньше Воробьёва увольнять. Именно он набрал профнепригодный состав в этом сезоне. Та команда выигрывала кубки исключительно за счёт опыта и сильного костяка . После 2-ух подряд побед лидеры наелись и перестали играть . В конечном итоге крайним оказался чересчур мягкий Фёдоров. Костяк команды раскидали за ненадобностью,но взамен взяли новичков совсем непригодных для больших побед.Теперь ,я думаю,будет новый набор с новым тренером.Фёдоров,наверняка,ещё раз в эту реку не войдёт . Кто будет тренером ? Скорее всего,пригласят человека с регалиями или даже известного иностранца .Посмотрим ...

    29.04.2025

  • Sobakin94

    А есть родственники у Ротенберга, которые могут возглавить ЦСКА?

    29.04.2025

  • Kanidzha

    в крайности впадают

    29.04.2025

  • Le-stat

    А Сашу Попова за что? Он ведь от Фёдорова ещё остался

    29.04.2025

  • Павел Леонидович

    Бывайте, ихтиандры! Скучать не будем)

    29.04.2025

  • Павел Леонидович

    Ну просто прекрасно!)))

    29.04.2025

  • VeryOldLazy

    О, жирафы то...

    29.04.2025

  • vladmad_75

    Так надо думать. С такими то результатами, но увы, сей еврей как и другой еврей ротенберг у нас непотопляем.

    29.04.2025

  • то,о чем мечтали многие-свершилось!!! и мне приятно,что руку к этому приложили мои земляки.ДИНАМОВЦЫ МИНСК.

    29.04.2025

  • Немальчиш

    УрраА! Примета работает: если обещают, что не уволят, точно уволят

    29.04.2025

  • Ilya Gudman

    И только один тренер может хоть 23 е место занимать и все равно не будет уволен Великий уникальный лучезарный альфа самец всеми любимый и обожаемый Ромаааан Ротенберг )))

    29.04.2025

  • fell62

    А Исмантович следом , или яйцом зацепился ?

    29.04.2025

  • TORO

    Насчёт компенсации решали

    29.04.2025

  • TORO

    Праздник у фанатов ЦСКА начался на 2 дня раньше :rofl: То, о чём они мечтали весь сезон, свершилось :rofl:Гуляй, рванина :rofl:

    29.04.2025

  • hant64

    Неизбежное случилось. Да, далёк сын от своего отца, не в яблоньку яблочко уродилось.

    29.04.2025

  • Tommy Morton

    Центральный Спортивный Клуб фрАеров

    29.04.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    Воробьев - лох, Есмантович - бох!)))

    29.04.2025

  • Господин ПЖ

    Зачем, просто Ромку сразу тренером двух команд сделать. Он справится

    29.04.2025

  • МаратХ

    А может объединить СКА и ЦСКА, во главе будет лучший тренер за пределами НХЛ роман Борисович и такая двухголовая гидра будет как базовый клуб для сборной США

    29.04.2025

  • Господин ПЖ

    Интересно, на помойках тренера найдут или какого-нибудь нормального пригласят?

    29.04.2025

  • Ингемар Карлссон

    А признаетесь, что увольнение Фёдорова-ошибка? Привет Есмантовичу.Променять легенду клуба, легенду НХЛ(члена Зала Славы НХЛ), прекрасного тренера, взявшего сразу 2 Кубка Гагарина за 3 года,интеллигентного тренера, и человека на Воробьева.....? Как говорится-получите результат. А Сергей повел себя в высшей мере корректно, ни одного плохого слова о своем увольнении.

    29.04.2025

  • sergsteed

    УРААААА!!!!!лучше поздно чем никогда

    29.04.2025

  • gan75

    Надо же, сколько думали, увольнять ли...

    29.04.2025

    • В Госдуме РФ поддержали инициативу Фетисова о написании фамилий игроков КХЛ кириллицей

    Фетисов назвал логичным увольнение Воробьева из ЦСКА: «От команды ждали большего»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 25 16 9 34
    3 Авангард 24 14 10 31
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 26 13 13 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 24 15 9 31
    6 Спартак 25 13 12 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    13.11 16:30 Авангард – Трактор - : -
    13.11 19:00 Ак Барс – Динамо М - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости