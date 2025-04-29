Фетисов — о возможном назначении Федорова в ЦСКА: «Он показал фантастический результат»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном новом главном тренере ЦСКА.

Ранее пресс-служба хоккейного клуба объявила, что главный тренер ЦСКА Илья Воробьев и члены его штаба покинули команду.

«Сергей Федоров показал фантастический результат в качестве главного тренера. Сегодня в профессиональном хоккее, что в КХЛ и НХЛ, очень трудно победить два раза подряд в кубке. Он один из самых лучших хоккеистов в мире. Может быть, Игоря Ларионова назначат. Посмотрим, кого ЦСКА назначит на пост главного тренера», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Воробьев покинет свой пост, а главным тренером может снова стать Сергей Федоров.

ЦСКА во втором сезоне подряд не сумел выйти во второй раунд Кубка Гагарина. Армейцы заняли пятое место в Западной конференции регулярного чемпионата и уступили минскому «Динамо» (2-4 в серии) в первом раунде плей-офф.