«Авангард» продлил контракт с Серебряковым до 2030 года

«Авангард» объявил о продлении контракта с вратарем Никитой Серебряковым до конца сезона-2029/30. Это произошло перед игрой плей-офф МХЛ «Омские Ястребы» — «СКА-1946». Ранее об этом сообщал «СЭ».

Серебряков перешел в омский клуб в прошлом сезоне в результате обмена со СКА.

В Кубке Гагарина-2025 Серебряков провел 13 матчей, одержав 7 побед с 94,1 процента отраженных бросков и коэффициентом надежности 1,88.

«Авангард» завершил сезон-2024/25 КХЛ, заняв шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 87 очками. Во втором раунде Кубка Гагарина «ястребы» уступили «Локомотиву» со счетом 3-4 в серии.