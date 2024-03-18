Баландин: «Жамнов не думал, что нападение «Спартака» окажется нулевым»
Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал победу «Металлурга» над «Спартаком» (4:0) в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
Авторами заброшенных шайб в прошедшей встрече стали Люк Джонсон, Дмитрий Силантьев, Егор Яковлев и Никита Гребенкин.
«Алексей Жамнов выглядел растерянным и не знал, что делать в конце матча. Нелепая замена вратаря за 40 секунд до сирены — неправильное решение, я не ожидал такого. Голкипера менять нужно было за десять минут до конца матча, когда было большинство и можно было рисковать. Жамнов уже «поплыл» и не знал, что делать. Будто он не ожидал такой игры от соперника. Также не думал, что нападение своей команды окажется нулевым. Хотя борьба в этой серии будет продолжаться, команды сдаваться не будут. Но, думаю, пройдет «Магнитка», — цитирует Баландина «РБ Спорт».
Второй матч серии между «Металлургом» и «Спартаком» состоится 19 марта в Магнитогорске. Начало — в 17.00 мск.
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|68
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|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 1
|0 - 1
|
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
1 - 0
|1 - 0
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 1
|0 - 1
|
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
0 - 1
|0 - 1
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|18.03
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|18.03
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -