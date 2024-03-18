Баландин: «Жамнов не думал, что нападение «Спартака» окажется нулевым»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал победу «Металлурга» над «Спартаком» (4:0) в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Авторами заброшенных шайб в прошедшей встрече стали Люк Джонсон, Дмитрий Силантьев, Егор Яковлев и Никита Гребенкин.

«Алексей Жамнов выглядел растерянным и не знал, что делать в конце матча. Нелепая замена вратаря за 40 секунд до сирены — неправильное решение, я не ожидал такого. Голкипера менять нужно было за десять минут до конца матча, когда было большинство и можно было рисковать. Жамнов уже «поплыл» и не знал, что делать. Будто он не ожидал такой игры от соперника. Также не думал, что нападение своей команды окажется нулевым. Хотя борьба в этой серии будет продолжаться, команды сдаваться не будут. Но, думаю, пройдет «Магнитка», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

Второй матч серии между «Металлургом» и «Спартаком» состоится 19 марта в Магнитогорске. Начало — в 17.00 мск.