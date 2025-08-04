«Автомобилист» расторг контракты с Меркли и Кузнецовым

Нападающие Ник Меркли и Владимир Кузнецов покинули «Автомобилист», сообщает пресс-служба клуба.

Контракты с форвардами расторгли по взаимному согласию сторон без выплаты компенсации.

«Благодарим Ника и Владимира за игру в составе «Автомобилиста» и добросовестную работу на тренировках, желаем успехов в новом клубе!» — говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне 28-летний Меркли набрал 20 (11+9) очков в 59 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в 7 встречах.

На счету 27-летнего Кузнецова 6 (2+4) очков в 5 играх регулярного чемпионата и 1 матч — в Кубке Гагарина.