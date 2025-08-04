«Спартак» объявил о расторжении контракта с Чайковски

Защитник «Спартака» Михал Чайковски покинул клуб, сообщает пресс-служба красно-белых.

Контракт с 33-летним словаком расторгнут по соглашению сторон.

«Благодарим Михала за игру в составе красно-белых и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Чайковски выступал за «Спартак» с 2023 года. В прошедшем сезоне он набрал 14 (2+12) очков в 40 матчах FONBET чемпионата КХЛ.