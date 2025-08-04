Ковальчук назвал возвращение Хартли в КХЛ самой неожиданной новостью межсезонья
Двукратный чемпион мира Илья Ковальчук в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что молодые игроки «Локомотива» смогут раскрыться под руководством нового главного тренера ярославцев Боба Хартли.
— Тяжело выделить что-то, — начал Ковальчук. — Я очень порадовался, что Боб вернулся к работе в КХЛ, потому что такой специалист, как он, будет помогать развивать наших молодых пацанов, и это очень круто.
— Такие игроки, как Сурин, могут раскрыться под руководством Хартли?
— Однозначно. Грицюк и Костин раскрылись при Хартли. Про них мало кто знал, но после двух-трех сезонов с Бобом они заявили о себе. Я знаю, как работает Боб. Всем молодым ребятам в «Локомотиве» повезло, что у них будет такой специалист. Думаю, что он очень схож с Никитиным по стилю, поэтому пацанам будет просто адаптироваться под требования Боба.
— Он приглашал вас к себе в «Локомотив»?
— Там есть Саша Радулов (улыбается). Думаю, что он с ролью лидера раздевалки справится на пять с плюсом. Он доказал это в прошлом году и в этом сможет сделать так же.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|13.11
|16:30
|Авангард – Трактор
|- : -
|13.11
|19:00
|Ак Барс – Динамо М
|- : -