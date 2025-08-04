Ковальчук назвал возвращение Хартли в КХЛ самой неожиданной новостью межсезонья

Двукратный чемпион мира Илья Ковальчук в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что молодые игроки «Локомотива» смогут раскрыться под руководством нового главного тренера ярославцев Боба Хартли.

— Тяжело выделить что-то, — начал Ковальчук. — Я очень порадовался, что Боб вернулся к работе в КХЛ, потому что такой специалист, как он, будет помогать развивать наших молодых пацанов, и это очень круто.

— Такие игроки, как Сурин, могут раскрыться под руководством Хартли?

— Однозначно. Грицюк и Костин раскрылись при Хартли. Про них мало кто знал, но после двух-трех сезонов с Бобом они заявили о себе. Я знаю, как работает Боб. Всем молодым ребятам в «Локомотиве» повезло, что у них будет такой специалист. Думаю, что он очень схож с Никитиным по стилю, поэтому пацанам будет просто адаптироваться под требования Боба.

— Он приглашал вас к себе в «Локомотив»?

— Там есть Саша Радулов (улыбается). Думаю, что он с ролью лидера раздевалки справится на пять с плюсом. Он доказал это в прошлом году и в этом сможет сделать так же.