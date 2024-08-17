«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» в товарищеском матче

«Ак Барс» победил «Нефтяник» в товарищеском матче со счетом 6:4. Встреча прошла на «Татнефть-Арене».

За казанский клуб забили Митчелл Миллер, Кирилл Крутов, оформивший дубль, Радэль Замалтдинов, Артур Бровкин и Денис Комков. У альметьевской команды шайбы забросили Артем Воронин, Максим Кориневский (дубль) и Ислам Хасанов.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 22 августа на турнире имени Н. Г. Пучкова в Санкт-Петербурге против «Куньлунь Ред Стар».

Товарищеский матч

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 6:4 (1:1, 3:2, 2:1)

Голы: Воронин — 1 (Цуканов), 3:01 — 0:1. Миллер — 1 (бол., Дыняк, Сафонов), 16:31 — 1:1. Крутов — 1 (бол., Журавлев), 21:29 — 2:1. Замалтдинов — 1 (Миллер, Жулин), 30:43 — 3:1. Кориневский — 1 (Мулюков), 35:04 — 3:2. Крутов — 2 (Бровкин), 35:57 — 4:2. Хасанов — 1 (Лазарев, Янчевский), 37:44 — 4:3. Бровкин — 1 (Евсеев), 56:47 — 5:3. Кориневский — 2, 59:52 — 5:4. Комков — 1 (п.в.), 59:57 — 6:4.

Вратари: Мифтахов — Киселев.

17 августа. Казань. Татнефть-Арена.