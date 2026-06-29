«Автомобилист» обменяет форварда Кизимова в «Северсталь»

Как стало известно «СЭ», «Автомобилист» в ближайшее время обменяет нападающего Семена Кизимова в «Северсталь».

Форвард провел в составе екатеринбуржцев в минувшем сезоне 52 матча в регулярном чемпионата и набрал 25 (11+14) очков.

26-летний Кизимов является воспитанником «Лады». Ранее он играл в за «Торпедо», «Горняк-УГМК» и «Нефтехимик».