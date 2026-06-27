Нападающий «Сочи» Уткин обменян в «Ладу» на защитника Калимуллина
Нападающий «Сочи» Дмитрий Уткин обменян в «Ладу», сообщила пресс-служба черноморского клуба.
В обратном направлении направился защитник тольяттинцев Марат Калимуллин.
23-летний Уткин — воспитанник московской хоккейной школы. За «Сочи» он выступал с 2022 года. В сезоне-2025/26 форвард набрал 3 (2+1) очка в 30 матчах FONBET регулярного чемпионата КХЛ.
20-летний Калимуллин провел в прошлом розыгрыше три матча в КХЛ и не совершил результативных действий. В МХЛ на счету защитника 26 (4+22) очка в 54 играх за «Ладью».
В сезоне-2025/26 «Сочи» набрал 44 очка и занял 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Лада» финишировала на 10-й позиции с 47 баллами.
Источник: ХК «Сочи»
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