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Нападающий Яшкин может стать игроком «Спартака»

Артур Хайруллин
Обозреватель

Как стало известно «СЭ», нападающий Дмитрий Яшкин может продолжить карьеру в «Спартаке».

Последние три года 33-летний игрок выступал в «Ак Барсе».

В сезоне-2025/26 форвард провел 79 матчей и набрал 42 очка (25+17).

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ХК Ак Барс
ХК Спартак (Москва)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 13 9 4 19
2 Нефтехимик 13 8 5 18
3 Ак Барс 13 7 6 15
4 Барыс 12 7 5 14
5 Салават Юлаев 12 6 6 13
6 Автомобилист 12 5 7 12
7 Амур 11 5 6 11
8 Адмирал 12 4 8 11
9 Трактор 10 5 5 10
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 13 10 3 20
2 ЦСКА 13 10 3 20
3 Торпедо НН 12 9 3 18
4 СКА 10 8 2 16
5 Шанхай Дрэгонс 10 7 3 15
6 Динамо Мн 12 4 8 13
7 Спартак 12 5 7 12
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6.10 17:00 Автомобилист – Авангард - : -
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