Нападающий Яшкин может стать игроком «Спартака»

Как стало известно «СЭ», нападающий Дмитрий Яшкин может продолжить карьеру в «Спартаке».



Последние три года 33-летний игрок выступал в «Ак Барсе».

В сезоне-2025/26 форвард провел 79 матчей и набрал 42 очка (25+17).