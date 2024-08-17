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Сегодня, 14:48

Сушинский будет рад появлению сербского клуба в КХЛ

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Бывший нападающий сборной России и экс-президент омского «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал новость о том, что в КХЛ может появиться клуб из Сербии .

«Положительно к этому отношусь», — цитирует Сушинского Vprognoze.ru.

16 августа в СМИ появилась информация, что сербский клуб может войти в состав КХЛ. Из представителей страны в лиге IHL, где играют команды из Сербии, Хорватии и Словении, выступают только два клуба — «Црвена Звезда» и «Войводина».

Сборная Сербии играет в международном дивизионе 2А (4-й по уровню в системе) и занимает 31-е место в рейтинге ИИХФ.

В настоящий момент в КХ выступает 23 команды из 4 стран — России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

Источник: Vprognoze.ru
Максим Сушинский
КХЛ
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