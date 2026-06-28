В «Баффало» считают, что российский форвард Полтапов сможет усилить команду через год

Российский нападающий ЦСКА Прохор Полтапов сможет в любое время влиться в состав «Баффало» после еще одного сезона в КХЛ, сообщает журналист Мэттью Фэйрберн со ссылкой на помощника генерального менеджера «Сэйбрз» Джерри Фортона.

По словам источника, Фортон отметил, что «Баффало» рассматривает россиянина как перспективного игрока, способного сразу усилить средние звенья команды после переезда в Северную Америку.

«Баффало» выбрал Полтапова на драфте НХЛ 2021 года под общим 33-м номером.

В сезоне-2025/26 23-летний форвард провел 78 матчей в КХЛ с учетом плей-офф и набрал 46 (18+28) очков.