«Адмирал» подписал пробный контракт с нападающим Анохиным

«Адмирал» заключил пробный контракт с нападающим Павлом Анохиным.

В прошлом сезоне 21-летний форвард выступал за «Рязань-ВДВ» в НМХЛ. В 45 матчах он набрал 53 (22+31) очка.

Анохин является воспитанником школы «Крылья Советов». В МХЛ форвард провел 110 матчей за «Реактор» и «Тайфун», в которых он забил 24 гола и отдал 29 результативных передач.

В сезоне-2025/26 клуб из Владивостока с 52 очками занял последнее 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.