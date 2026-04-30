Финляндия — Чехия: прямая трансляция матча Еврохоккейтура, где смотреть

Финляндия и Чехия встретятся в матче Еврохоккейтура

Сборные Финляндии и Чехии встретятся в матче Еврохоккейтура (Чешские хоккейные игры) в четверг, 30 апреля. Стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

Следить за результатами Чешских игр и других соревнований можно в хоккейном матч-центре на нашем сайте.

В России отсутствуют официальные трансляции Чешских игр, видео могут появляться в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» (на онлайн-платформе «VK Видео»).

30 апреля также состоится матч Швеция — Швейцария.

В Еврохоккейтуре сезона-2025/26 принимают участие четыре сборные, соревнование проходит в четыре этапа. Турниры в Финляндии (Кубок Карьяла) и Швейцарии (Швейцарские игры) выиграла сборная Швеции, одержав победу во всех матчах. В общем зачете Еврохоккейтура второй идет Чехия, третьей — Финляндия, четвертой — Швейцария.