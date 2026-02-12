Швеция обыграла Италию на Олимпиаде-2026

Сборная Швеции выиграла у Италии в матче 1-го тура мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх-2026 в Милане — 5:2.

У шведской команды забили Габриэль Ландескуг, Густав Форслинг, Вильям Нюландер, Мика Зибанежад и Виктор Хедман. У итальянцев отличились Лука Фриго и Мэтт Брэдли.

Шведы за игру нанесли 60 бросков в створ ворот соперника, а итальянцы — 22. В начале первого периода счет был 2:2 при соотношении бросков — 32-4.

Швеция набрала 3 очка и вышла в лидеры группы В. Италия занимает 3-ю строчку — 0 очков.

Зимние Олимпийские игры. Группа B

11 февраля, 23:10. PalaItalia Santa Giulia (Милан) Швеция Италия

