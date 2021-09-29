«Донбасс» требует пересмотреть наказание игрока «Кременчука» за расизм
18:42
«Донбасс» на официальной странице в Twitter прокомментировал решение дисциплинарного комитета Украинской хоккейной лиги об обязательной дисквалификации на три матча и дополнительной дисквалификации на 10 матчей нападающего ХК «Кременчук» Андрея Денискина.
«1870 долларов за расизм?! За расистские действия в сторону игрока «Донбасса» Джейлена Смерека игрока «Кременчука» Андрея Денискина дисквалифицировали на три матча. Также Денискину дали 10 матчей дополнительной дисквалификации, которую можно выкупить за 1870 долларов. Требуем пересмотра решения!» — говорится в сообщении.
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