«Донбасс» требует пересмотреть наказание игрока «Кременчука» за расизм

«Донбасс» на официальной странице в Twitter прокомментировал решение дисциплинарного комитета Украинской хоккейной лиги об обязательной дисквалификации на три матча и дополнительной дисквалификации на 10 матчей нападающего ХК «Кременчук» Андрея Денискина.

«1870 долларов за расизм?! За расистские действия в сторону игрока «Донбасса» Джейлена Смерека игрока «Кременчука» Андрея Денискина дисквалифицировали на три матча. Также Денискину дали 10 матчей дополнительной дисквалификации, которую можно выкупить за 1870 долларов. Требуем пересмотра решения!» — говорится в сообщении.