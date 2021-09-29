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Форвард «Кременчука» за расистский жест дисквалифицирован на 13 матчей. 10 из них он может выкупить

15:51
Андрей Денискин. Фото ХК «Кременчук».
Андрей Денискин. Фото ХК «Кременчук».
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Форвард «Кременчука» Андрей Денискин получил дисквалификацию на три матча за расистский жест, сообщает пресс-служба Украинской хоккейной лиги (УХЛ).

Денискин был удален до конца матча с «Донбассом» за расистский жест в адрес темнокожего защитника Джалена Смерека. Он изобразил, будто очищает от кожуры невидимый банан, а затем поедает его.

Дисциплинарный комитет лиги принял решение применить к Денискину обязательную дисквалификацию на 3 матча, а также дополнительную дисквалификацию на 10 игр.

Отмечается, что хоккеист может выкупить 10 матчей дополнительной дисквалификации — сумма денежной компенсации за один матч составляет 5 тысяч гривен (около 14 тысячи рублей — прим. «СЭ»).

Ранее Смерек заявил, что отказывается выступать на Украине до тех пор, пока Денискин не будет дисквалифицирован.

Дополнительная информация:

https://uhl.ua/news/federatsiya-khokkeya-ukrainy-diskvalifitsirovala-andreya-deniskina-na-3-matcha_63635/

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Иван Шитик все материалы автора

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