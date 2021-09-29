Форвард «Кременчука» за расистский жест дисквалифицирован на 13 матчей. 10 из них он может выкупить
Форвард «Кременчука» Андрей Денискин получил дисквалификацию на три матча за расистский жест, сообщает пресс-служба Украинской хоккейной лиги (УХЛ).
Денискин был удален до конца матча с «Донбассом» за расистский жест в адрес темнокожего защитника Джалена Смерека. Он изобразил, будто очищает от кожуры невидимый банан, а затем поедает его.
Дисциплинарный комитет лиги принял решение применить к Денискину обязательную дисквалификацию на 3 матча, а также дополнительную дисквалификацию на 10 игр.
Отмечается, что хоккеист может выкупить 10 матчей дополнительной дисквалификации — сумма денежной компенсации за один матч составляет 5 тысяч гривен (около 14 тысячи рублей — прим. «СЭ»).
Ранее Смерек заявил, что отказывается выступать на Украине до тех пор, пока Денискин не будет дисквалифицирован.
Дополнительная информация:
https://uhl.ua/news/federatsiya-khokkeya-ukrainy-diskvalifitsirovala-andreya-deniskina-na-3-matcha_63635/
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