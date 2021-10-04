Известный российский вратарь Илья Проскуряков попал в сферу интересов минской «Юности», сообщает «БХ».

В минувшем сезоне 34-летний страж ворот защищал цвета рижского «Динамо» в КХЛ. В 14 играх он заработал коэффициент надежности 3,09 при 88,7% отраженных бросков.

В июле он подписал контракт с московским «Динамо», однако уже в августе покинул клуб.

Сейчас Проскуряков находится в статусе свободного агента. За карьеру он выступал за такие команды, как ЦСКА, «Магнитка», «Трактор», «Адмирал», «Торпедо», «Югра» и «Сочи».