Илья Проскуряков попал в сферу интересов минской «Юности»
19:48
Известный российский вратарь Илья Проскуряков попал в сферу интересов минской «Юности», сообщает «БХ».
В минувшем сезоне 34-летний страж ворот защищал цвета рижского «Динамо» в КХЛ. В 14 играх он заработал коэффициент надежности 3,09 при 88,7% отраженных бросков.
В июле он подписал контракт с московским «Динамо», однако уже в августе покинул клуб.
Сейчас Проскуряков находится в статусе свободного агента. За карьеру он выступал за такие команды, как ЦСКА, «Магнитка», «Трактор», «Адмирал», «Торпедо», «Югра» и «Сочи».
Дополнительная информация:
https://belarushockey.com/rb/news/2021/10/04/bh-eks-vratar-cska-i-magnitki-popal-v-sferu-interesov-junosti/
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