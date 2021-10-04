Хоккей
Еврохоккейтур
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Европа

Илья Проскуряков попал в сферу интересов минской «Юности»

19:48
Теги:

Известный российский вратарь Илья Проскуряков попал в сферу интересов минской «Юности», сообщает «БХ».

В минувшем сезоне 34-летний страж ворот защищал цвета рижского «Динамо» в КХЛ. В 14 играх он заработал коэффициент надежности 3,09 при 88,7% отраженных бросков.

В июле он подписал контракт с московским «Динамо», однако уже в августе покинул клуб.

Сейчас Проскуряков находится в статусе свободного агента. За карьеру он выступал за такие команды, как ЦСКА, «Магнитка», «Трактор», «Адмирал», «Торпедо», «Югра» и «Сочи».

Дополнительная информация:

https://belarushockey.com/rb/news/2021/10/04/bh-eks-vratar-cska-i-magnitki-popal-v-sferu-interesov-junosti/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

10 актеров, которые сильно похудели
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел массовый сбой
Аверины снова лучшие, у групповичек — московский марафон. Первые результаты сборной России после Олимпиады в Токио
Николича подставили хуже, чем Семина. Что происходит в «Локомотиве»
10 актеров, которые сильно похудели
vs
0
Офсайд