Россия одержала третью победу на чемпионате мира по гандболу, разгромив Конго

Женская сборная России по гандболу разгромила Конго в матче третьего тура предварительного этапа чемпионата мира в Японии — 34:13. Команда досрочно обеспечила себе выход в основной групповой раунд.

Ранее россиянки обыграли команду Китая (26:11) и Аргентины (35:22). В следующем матче Россия сыграет с командой Японии.

Лучшим игроком встречи против Конго стала вратарь сборной России Виктория Калинина.

Сборная России с шестью очками возглавляет группу D. Чемпионат мира по гандболу среди женщин проходит в Японии с 30 ноября по 15 декабря.

Гандбол

Чемпионат мира. Женщины

Первый групповой турнир. Группа D

Россия — ДР Конго — 34:13 (19:7)