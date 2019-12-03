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Новости   //    Гандбол   //    Чемпионат мира   //    Женщины

Россия одержала третью победу на чемпионате мира по гандболу, разгромив Конго

09:53
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Женская сборная России по гандболу разгромила Конго в матче третьего тура предварительного этапа чемпионата мира в Японии — 34:13. Команда досрочно обеспечила себе выход в основной групповой раунд.

Ранее россиянки обыграли команду Китая (26:11) и Аргентины (35:22). В следующем матче Россия сыграет с командой Японии.

Лучшим игроком встречи против Конго стала вратарь сборной России Виктория Калинина.

Сборная России с шестью очками возглавляет группу D. Чемпионат мира по гандболу среди женщин проходит в Японии с 30 ноября по 15 декабря.

Гандбол

Чемпионат мира. Женщины

Первый групповой турнир. Группа D

Россия — ДР Конго — 34:13 (19:7)

Дополнительная информация

http://handball.sport-express.ru/women/world/2019/

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