Известный российский тренер Евгений Трефилов на OLIMPBET Кубке России был консультантом команды Goldhand United, составленной на основе сборной Китая. После матча за третье место, который его команда проиграла молодежной сборной России со счетом 26:39, Трефилов поделился впечатлениями от соревнований.

— Тяжело описать в двух словах, но попробую — пока тяжело, взаимопонимание не налажено, а дальше посмотрим, — сказал Трефилов журналистам. — К китайским гандболистам добавили четырех игроков «Луча», но вы же понимаете, что нам дали не лучших. Следил ли за игрой основной сборной? Зачем, я же не главный тренер. Пусть другие смотрят, я свое уже отследил.

— Какие впечатления остались от турнира?

— Кто-то скажет, что он немного скомканный, натянутый. Но мы должны проводить соревнования, иначе вообще тут засохнем и покроемся пылью. Поэтому те, кто организовал турнир — молодцы, федерация отработала хорошо. Прекрасный зал, все условия. Надо продолжать, иногда самим себе устраивать праздник. А дальше жизнь покажет, может, еще кто-то подтянется. Не надо забывать, что в 70-е у нас тоже соревнований было с гулькин нос. Жили? Жили. Вылезли? Вылезли. Конечно, дурость и тупость, когда политики лезут своими руками в спорт. Вот это плохо. Не боюсь, что меня лишат визы в США, я туда и не хочу. На Кубани меня принимают, и ладно (смеется).

— Расстроились, что оба матча команда уступила с крупным счетом?

— Я расстроился, что меня игроки не понимают. Может, я старый стал, пора меня списывать в расход? Меня попросили помочь китайской команде, к сожалению, немного не получилось, жаль. Надо отдать должное, девушки работоспособные. Но за два с половиной дня и три тренировки что-то сделать очень сложно. Если мы не найдем бьющих игроков, говорить о выходе на Олимпиаду тяжело. Там квалификация через Азиатские игры, а это Корея, Япония, возможно, Казахстан. Они все в порядке, но напрямую выходит только одна команда, остальные попадают в замес с европейскими сборными. В общем, поживем — увидим. Продолжу ли работу с китаянками? Это вопрос руководству нашей федерации. Как говорится, партия сказала «надо», комсомол ответил «есть»!

Напомним, что китайская команда прибыла в Москву в начале апреля и проводит в России сборы, которые продлятся до лета.