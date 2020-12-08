ЦСКА на выезде победил «Бешикташ»

ЦСКА одержал выездную победу над «Бешикташем» (23:35) в рамках Лиги Европы. Своими впечатлениями от матча поделился самый результативный игрок встречи Станислав Жуков, забросивший 8 мячей.

— Мы старались использовать ту же тактику, что и в матче против «Бешикташа» в Москве: держать высокий темп, разыгрывать «быстрый центр», агрессивно защищаться и убегать в отрывы. Такая манера игры не давала сопернику проводить замены при переходе из атаки в оборону, что положительно сказывалось на нашей результативности, — сказал Жуков. — В первом тайме мы много голов забросили издали. Игроки турецкой команды не успевали перестраиваться и оставляли пространство для бросков, чем мы и пользовались. Впереди у нас еще много матчей в Евролиге с более сложными соперниками. Надеюсь, что мы будем продолжать выступать так же успешно и спокойно выйдем в плей-офф соревнований.

Следующий матч ЦСКА проведет в чемпионате России 13 декабря. Соперником команды Велимира Петковича станет серебряный призер прошлого сезона ставропольский «Виктор». (Александр Акимов)